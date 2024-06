ND Mais |Do R7

Santa Catarina Beerfest: um festival imperdível em Itajaí

A terceira edição do Santa Catarina Beerfest acontecerá do dia 12 ao dia 16 de junho no Centreventos de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. O evento contará com uma variedade de cervejas, gastronomia e apresentações musicais. A entrada é gratuita.

