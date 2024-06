ND Mais |Do R7

Santa Catarina em alerta! Frente fria traz risco de tempestades para o Estado A semana começa com uma notícia que pode desagradar muitos catarinenses. Após um período estável, esta semana será marcada por condições...

Alto contraste

A+

A-

A semana começa com uma notícia que pode desagradar muitos catarinenses. Após um período estável, esta semana será marcada por condições climáticas adversas. Nesta segunda-feira (17), Santa Catarina já enfrenta mudanças no clima, com tempestades e céu nublado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mulher é morta pelo companheiro em frente a criança em SC

• Santa Catarina em alerta! Frente fria traz risco de tempestades para o Estado; veja locais

• Justiça decide que moradores que tiveram casas demolidas não têm direito a indenização em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.