Santa Catarina quebra recorde de menor temperatura já registrada no Brasil

Santa Catarina é famosa por seu clima frio e tem um recorde em particular que permanece imbatível. Em 11 de junho de 1952, a cidade de Caçador teve a menor temperatura já registrada no Brasil, com impressionantes -14°C, segundo o Epagri/Ciram.

