Seleção Brasileira de vôlei brilha em Jaraguá do Sul Há 10 anos, a Seleção Brasileira não atuava em Jaraguá do Sul e a passagem neste ano encerrou na noite desta quinta-feira (20) com...

Há 10 anos, a Seleção Brasileira não atuava em Jaraguá do Sul e a passagem neste ano encerrou na noite desta quinta-feira (20) com mais uma vitória. A "seleção de novos", como é chamada, superou o Chile por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 15, 25 a 20 e 28 a 26.

