ND Mais |Do R7

Série B do Catarinense: Demissão de 2 técnicos no mesmo dia choca competição A terceira rodada da Série B do Catarinense teve a queda de dois técnicos, ambos não venceram nenhuma partida na competição. Márcio...

Alto contraste

A+

A-

A terceira rodada da Série B do Catarinense teve a queda de dois técnicos, ambos não venceram nenhuma partida na competição. Márcio Coelho, no Guarani de Palhoça, e Fabiano Soares, no Tubarão, foram dispensados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Série B do Catarinense tem 2 técnicos demitidos no mesmo dia

• Peeling de fenol: esposa de Alisson é confundida com influencer envolvida em morte de jovem

• Trimania repassa recursos ao Hospital Bethesda e transforma atendimento médico em Joinville



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.