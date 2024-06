Servidoras de SC são finalistas de prêmio nacional por inovação em compras públicas As servidoras públicas do governo do Estado de Santa Catarina, Karen Bayestorff e Carla Giani da Rocha, são finalistas do concurso...

As servidoras públicas do governo do Estado de Santa Catarina, Karen Bayestorff e Carla Giani da Rocha, são finalistas do concurso nacional “Prêmio Espírito Público” de 2024. A premiação reconhece a metodologia inovadora aplicada pelas servidoras ao projeto de criação de uma Central de Compras Públicas que faz parte do Programa Compras SC do Governo do Estado.

