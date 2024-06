ND Mais |Do R7

Servidores do IFSC se aproximam do fim da greve após avanço nas negociações Após inúmeras tentativas de negociação com o governo federal, a categoria de professores e servidores do IFSC (Instituto Federal...

Após inúmeras tentativas de negociação com o governo federal, a categoria de professores e servidores do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) aprovou a aceitação dos pontos de acordo propostos nas últimas mesas de negociação. Com isso, o fim da greve poderá ser anunciado nos próximos dias.

