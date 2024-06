ND Mais |Do R7

Solstício de Inverno: A noite mais longa do ano está chegando! O inverno no Hemisfério Sul terá início nesta quinta-feira (20), às 17h51, horário de Brasília. Neste mesmo dia, ocorre o solstício...

O inverno no Hemisfério Sul terá início nesta quinta-feira (20), às 17h51, horário de Brasília. Neste mesmo dia, ocorre o solstício de inverno, proporcionando a noite mais longa do ano e o dia mais curto de 2024, com o sol nascendo às 7h04 e se pondo às 17h28.

