Surto de sarna assusta moradores e autoridades em Balneário Camboriú Após suspensão das aulas da creche Sementes do Amanhã no início da semana em razão de casos de escabiose (sarna humana), a Prefeitura...

Após suspensão das aulas da creche Sementes do Amanhã no início da semana em razão de casos de escabiose (sarna humana), a Prefeitura de Balneário Camboriú informou que as aulas neste e em outro núcleo infantil serão novamente suspensas.

