ND Mais |Do R7

TCE/SC suspende edital de alargamento em Navegantes por sobrepreço O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), por meio do relator Luiz Eduardo Cherem, mandou interromper as tramitações do Edital...

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), por meio do relator Luiz Eduardo Cherem, mandou interromper as tramitações do Edital 013/2024, que visa a contratação de empresa especializada para alargamento e ampliação do molhe da Praia do Gravatá, em Navegantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Trecho da rodovia SC-155 no Oeste de SC está com risco de deslizamento, alerta Defesa Civil

• Mais um edital de alargamento é suspenso por sobrepreço em SC

• Marca famosa de enxaguante bucal está relacionada a aumento de câncer, diz estudo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.