Time da Série B do Catarinense aposta em técnico 'lendário' para buscar o acesso Após as primeiras mudanças de técnicos na Série B do Catarinense, o Guarani de Palhoça anunciou a contratação do 'lendário' Sérgio...

Após as primeiras mudanças de técnicos na Série B do Catarinense, o Guarani de Palhoça anunciou a contratação do 'lendário' Sérgio Ramirez, 72 anos. Ele substituiu Márcio Coelho.

