Trabalhador cai de telhado e morre em acidente trágico em SC Um trabalhador caiu de um telhado, na área industrial de Porto União, no Planalto Norte catarinense, e morreu antes da chegada do...

Um trabalhador caiu de um telhado, na área industrial de Porto União, no Planalto Norte catarinense, e morreu antes da chegada do socorro. Roberto Scotti, de 50 anos, caiu de uma altura de sete metros e, segundo relatos, os funcionários da empresa já o localizaram caído no chão.

