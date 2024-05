Trabalhador morre em Barra do Sul após choque elétrico fatal

Alto contraste

Uma tragédia abalou a cidade de Barra do Sul. Um trabalhador perdeu a vida após sofrer um choque elétrico enquanto realizava suas atividades. O acidente ocorreu de forma repentina, deixando colegas e familiares em estado de choque e profunda tristeza. As autoridades locais foram acionadas imediatamente, mas infelizmente, não conseguiram salvar a vítima. Este incidente trágico ressalta a importância de medidas rigorosas de segurança no trabalho, especialmente ao lidar com eletricidade. Acompanhe nossa reportagem completa para entender mais sobre o ocorrido, as circunstâncias do acidente e as ações que estão sendo tomadas para prevenir futuros incidentes semelhantes. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento de dor.

