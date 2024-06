ND Mais |Do R7

Tragédia na BR-280: Acidente fatal envolvendo dois carros e uma moto choca São Francisco do Sul Um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto terminou com a morte de um homem na manhã deste sábado (15) em São Francisco...

Um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto terminou com a morte de um homem na manhã deste sábado (15) em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu na BR-280, por volta das 7h50.

