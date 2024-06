ND Mais |Do R7

Tragédia no mundo das corridas: piloto de 9 anos morre após acidente em SP O piloto argentino de apenas 9 anos, Lorenzo Somaschini, morreu nesta segunda-feira (17). Ele estava internado no Hospital Albert...

O piloto argentino de apenas 9 anos, Lorenzo Somaschini, morreu nesta segunda-feira (17). Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um acidente na 4ª etapa do SuperBike Brasil, no circuito de Interlagos.

