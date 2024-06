ND Mais |Do R7

Tragédia no Porto de São Francisco do Sul: Trabalhador morre durante manutenção Um trabalhador morreu, na madrugada desta sexta-feira (21), durante serviços de manutenção em um terminal do Porto de São Francisco...

Alto contraste

A+

A-

Um trabalhador morreu, na madrugada desta sexta-feira (21), durante serviços de manutenção em um terminal do Porto de São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu no terminal graneleiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Agenda de domingo com Arraial no Centro Histórico!

• Trabalhador morre durante manutenção em terminal do Porto de São Francisco do Sul

• Centro de Valorização da Vida busca voluntários em Chapecó



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.