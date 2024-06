ND Mais |Do R7

Trânsito caótico na Grande Florianópolis nesta quinta-feira Os motoristas que transitam pelas principais rodovias da Grande Florianópolis vão encontrar trânsito intenso no começo da manhã desta...

Os motoristas que transitam pelas principais rodovias da Grande Florianópolis vão encontrar trânsito intenso no começo da manhã desta quinta-feira (13). Além do fluxo diário de automóveis, acidentes e veículo com problemas mecânicos intensificam a situação nas estradas.

