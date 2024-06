ND Mais |Do R7

Trânsito liberado na 2ª pista do Elevado da Bandeira em Chapecó O tráfego na segunda pista do Elevado da Bandeira, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, será liberado às 6h desta sexta-feira (...

Alto contraste

A+

A-

O tráfego na segunda pista do Elevado da Bandeira, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, será liberado às 6h desta sexta-feira (7). A liberação será no sentido Trevo/Centro. Mais de 20 mil veículos passam pelo local diariamente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Trânsito será liberado na 2ª pista do Elevado da Bandeira em Chapecó; entenda

• ‘Desavença antiga’ termina em crime com requintes de crueldade em SC

• Homem foge de ameaça de morte pulando barranco em Chapecó



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.