ND Mais |Do R7

Três homens são detidos com carga de peças automotivas em SC Três homens, de 18, 23 e 24 anos, foram presos em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) localizou...

Alto contraste

A+

A-

Três homens, de 18, 23 e 24 anos, foram presos em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) localizou com os envolvidos três módulos de embreagem de caminhão, dois módulos de caixa de câmbio e duas caixas de ferramentas no porta-malas na madrugada desta quarta-feira (5).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Três homens são presos com porta-malas de carro ‘recheado’ de furtos em SC

• Emalhe anilhado é encerrado após temporada movimentada de tainhas no Litoral Norte de SC

• Mulher desaparecida é encontrada enterrada em mata de Florianópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.