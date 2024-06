Três veículos e 500 kg de maconha apreendidos na divisa entre estados

ND Mais |Do R7

A Polícia Militar do Paraná apreendeu três veículos e cerca de 500 kg de maconha na divisa entre os estados na terça-feira (4). Ainda, dois suspeitos foram presos no local e um deles foi localizado no município de Abelardo Luz, Oeste de Santa Catarina, nesta quarta-feira (5). Ação contou com o apoio da PM de SC e do Saer/Fron.

