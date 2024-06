ND Mais |Do R7

Tubarão Saneamento revoluciona infraestrutura e qualidade de vida na região O investimento realizado pela Tubarão Saneamento em toda a estrutura que fez o município dar um salto, no que diz respeito ao fornecimento...

Alto contraste

A+

A-

O investimento realizado pela Tubarão Saneamento em toda a estrutura que fez o município dar um salto, no que diz respeito ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, refletiu e continua refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado à população. Entre 2019 e 2023, foram R$133 milhões aplicados para dar ainda mais qualidade de vida à comunidade. Com tecnologia, investimento, segurança, preocupação e responsabilidade, a cobertura da coleta e tratamento de esgoto saiu de 0 para 45% de todo o município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Tubarão Saneamento investe milhões e melhora coleta de esgoto e abastecimento de água

• Mulher é liberada de roubo a mais de 180 km de casa em SC; polícia investiga o caso

• O encontro do professor Eutrópio com o ídolo Guga na Ressacada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.