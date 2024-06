ND Mais |Do R7

Tubulação rompe em Joinville causando alagamento e falta de água Uma tubulação de água se rompeu no fim da manhã desta sexta-feira (31), entre as ruas Waldemiro José Borges e Afonso Moreira, no...

Alto contraste

A+

A-

Uma tubulação de água se rompeu no fim da manhã desta sexta-feira (31), entre as ruas Waldemiro José Borges e Afonso Moreira, no bairro Boehmerwald, em Joinville. O rompimento alagou salas comerciais e o abastecimento de água de dezenas de casas foi interrompido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Motociclista morre ao bater em carreta na BR-282 em SC; moto ficou irreconhecível

• Tubulação rompe, alaga salas comerciais e deixa moradores sem água em Joinville

• Confira as datas e horários dos jogos da 2ª rodada do Catarinense Série B



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.