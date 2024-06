ND Mais |Do R7

Túnel do bairro Fundo Canoas em Rio do Sul: um gargalo que causa transtornos Com o projeto da obra de duplicação da BR-470 previsto para os próximos dois anos, o gargalo no túnel do bairro do Fundo Canoas,...

Com o projeto da obra de duplicação da BR-470 previsto para os próximos dois anos, o gargalo no túnel do bairro do Fundo Canoas, em Rio do Sul, deve continuar causando transtornos para os moradores. Nesta semana, o prefeito José Thomé falou sobre a sinalização viária na região, afirmando que vai acionar o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

