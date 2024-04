Vagas de emprego em Joinville com salários atrativos O Cepat (Centro...

O Cepat (Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores) de Joinville, no Norte de Santa Catarina, divulgou nesta segunda-feira (18), 976 vagas de emprego no município, com salários que podem chegar até R$ 4,2 mil, caso da vaga para analista de marketing.

