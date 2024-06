ND Mais |Do R7

Vagner Love no Avaí: uma contratação que pode mudar o rumo da Série B A notícia que mexeu com a monótona sexta-feira do futebol de Santa Catarina foi a negociação do Avaí com o atacante Vagner Love....

Alto contraste

A+

A-

A notícia que mexeu com a monótona sexta-feira do futebol de Santa Catarina foi a negociação do Avaí com o atacante Vagner Love. Transação confirmada pela própria rede social do Atlético-GO, agora ex-clube do atacante. Mas a pergunta que cabe é a seguinte: esse love entre o jogador e o time azurra pode render um casamento feliz? A resposta é sim. O primeiro motivo é que apesar da idade de 40 anos, o atleta está bem fisicamente, isso porque vinha atuando de forma regular.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Balneário Camboriú é referência de segurança pública em Santa Catarina

• Itapema confirma casos de sarna humana em creche

• ‘Proibido fumar’! Projeto que prevê multa para usuários de drogas avança em SC; entenda medida



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.