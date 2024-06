ND Mais |Do R7

Veranico em Santa Catarina: Temperaturas altíssimas estão a caminho Santa Catarina deve enfrentar dias de calor extremo nos próximos dias, devido ao "veranico". O fenômeno deve atingir todas as áreas...

Santa Catarina deve enfrentar dias de calor extremo nos próximos dias, devido ao "veranico". O fenômeno deve atingir todas as áreas do Estado, a partir da quinta-feira (6), mas as regiões Oeste e Sul devem sofrer mais impactos das condições, segundo o meteorologista Piter Scheuer.

