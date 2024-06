ND Mais |Do R7

Vice-governadora viaja e Mauro de Nadal assume governo de SC Agora é oficial. Com a confirmação da viagem da vice-governadora, Marilisa Boehm, ao Uruguai, publicada no Diário Oficial desta quinta...

Agora é oficial. Com a confirmação da viagem da vice-governadora, Marilisa Boehm, ao Uruguai, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (20), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal (MDB), terceiro na linha sucessória do Poder Executivo, assume o governo do Estado de 08 a 14 de julho.

