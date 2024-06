ND Mais |Do R7

Violência doméstica termina com homem esfaqueado em Xaxim, SC Um caso de violência doméstica terminou com o suspeito das agressões esfaqueado em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina. O homem, de...

Um caso de violência doméstica terminou com o suspeito das agressões esfaqueado em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina. O homem, de 38 anos, foi ferido com golpes de faca pelo cunhado após agredir a esposa. Ele agiu para defender a irmã.

