Nordeste não tem nenhuma capital entre as 10 'melhores' do Brasil, diz pesquisa Fortaleza, melhor capital da região, ocupa a 11ª posição em estudo que considera fatores como educação, saúde e saneamento Cidades|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 )

Fortaleza recebeu nota 0,606 Alex Costa/Prefeitura de Fortaleza - arquivo

O Nordeste não tem nenhuma capital entre as 10 melhores do Brasil, segundo o levantamento Desafios da Gestão Municipal 2024, que ranqueou os 100 maiores municípios do país (com mais de 273,5 mil habitantes) após examinar indicadores de aspectos que afetam a qualidade de vida da população, relacionados à oferta de serviços como saúde, educação e saneamento.

Fortaleza (CE), a capital nordestina com melhor avaliação, está em 11º. Segundo o levantamento, as capitais com as 10 menores notas estão no Norte e no Nordeste. Macapá (AP) aparece como a “pior” capital do país segundo os critérios do levantamento.

Cada uma das 100 cidades analisadas recebeu um índice, que varia de 0 a 1 — quanto mais perto de um, melhor a avaliação. A nota é composta por 15 variáveis:

Taxa de matrículas em creche Taxa de matrículas em pré-escola Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) ensino fundamental 1 - rede pública Ideb ensino fundamental 2 - rede pública Mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis Nascidos vivos com pré-natal adequado Mortalidade infantil Cobertura da atenção básica de saúde Taxa de homicídios Taxa de óbitos no trânsito Esgoto tratado Perdas na distribuição de água Atendimento de água Coleta de lixo Atendimento de esgoto

Reflexões

Segundo os autores do levantamento, a ideia foi “provocar reflexões por parte dos atores públicos e da sociedade que levem a uma maior efetividade das gestão pública, a partir do uso de dados e evidências, seleção de prioridades e identificação de boas práticas que potencializem a ação dos municípios frente aos desafios atuais e futuros".

“Os prefeitos que assumirão em janeiro têm desafios já conhecidos em áreas essenciais ao desenvolvimento, como educação e saúde, e outros desafios que estão emergindo. Os serviços prestados à população ainda estão longe dos padrões satisfatórios e dos níveis dos países desenvolvidos", dizem os responsáveis pela pesquisa.

Locais analisados

O estudo levou em consideração os 26 estados do país — a única unidade federativa que ficou de fora foi o Distrito Federal.

Dos municípios avaliados, 51 são da região Sudeste: 30 em São Paulo; nove, no Rio de Janeiro; oito, em Minas Gerais; e quatro, no Espírito Santo.

Depois do Sudeste, o Nordeste é a região com mais cidades no levantamento, com 20. O Sul tem 14, e o Norte, nove. Das cidades analisadas pelo estudo, seis estão no Centro-Oeste.

Veja o ranking das capitais

Curitiba (PR): 0,718 Belo Horizonte (MG): 0,696 São Paulo (SP): 0,695 Vitória (ES): 0,683 Florianópolis (SC): 0,682 Goiânia (GO): 0,663 Palmas (TO): 0,662 Rio de Janeiro (RJ): 0,645 Campo Grande (MS): 0,630 Porto Alegre (RS): 0,628 Fortaleza (CE): 0,606 Cuiabá (MT): 0,596 Boa Vista (RR): 0,582 Recife (PE): 0,579 João Pessoa (PB): 0,577 Natal (RN): 0,562 Teresina (PI): 0,561 Aracaju (SE): 0,560 Salvador (BA): 0,545 São Luís (MA): 0,530 Manaus (AM): 0,518 Rio Branco (AC): 0,497 Belém (PA): 0,493 Maceió (AL): 0,489 Porto Velho (RO): 0,464 Macapá (AP): 0,403

Veja o resultado completo

Maringá (PR): 0,765 Franca (SP): 0,722 Jundiaí (SP): 0,721 Uberlândia (MG): 0,720 Curitiba (PR): 0,718 Cascavel (PR): 0,714 São José dos Campos (SP): 0,713 Piracicaba (SP): 0,710 São José do Rio Preto (SP): 0,706 Barueri (SP): 0,700 Santos (SP): 0,697 Belo Horizonte (MG): 0,696 Ribeirão Preto (SP): 0,695 São Paulo (SP): 0,695 Sorocaba (SP): 0,694 São Bernardo do Campo (SP): 0,692 Campinas (SP): 0,687 Londrina (PR): 0,686 São José dos Pinhais (PR): 0,685 Vitória (ES): 0,683 Florianópolis (SC): 0,682 Joinville (SC): 0,681 Santo André (SP): 0,680 Taubaté (SP): 0,672 Limeira (SP): 0,671 Blumenau (SC): 0,671 Goiânia (GO): 0,663 Palmas (TO): 0,662 Montes Claros (MG): 0,662 Diadema (SP): 0,658 Sumaré (SP): 0,653 Praia Grande (SP): 0,652 Suzano (SP): 0,652 Contagem (MG): 0,646 Mauá (SP): 0,646 Rio de Janeiro (RJ): 0,645 Foz do Iguaçu (PR): 0,645 Ponta Grossa (PR): 0,645 Uberaba (MG): 0,644 Caxias do Sul (RS): 0,644 Taboão da Serra (SP): 0,640 Bauru (SP): 0,638 Mogi das Cruzes (SP): 0,637 Niterói (RJ): 0,636 Betim (MG): 0,631 Vila Velha (ES): 0,630 Campo Grande (MS): 0,630 Porto Alegre (RS): 0,628 Petrolina (PE): 0,622 Petrópolis (RJ): 0,620 Fortaleza (CE): 0,606 Osasco (SP): 0,605 Campina Grande (PB): 0,603 Serra (ES): 0,603 Ribeirão das Neves (MG): 0,600 Cuiabá (MT): 0,596 Guarulhos (SP): 0,593 Juiz de Fora (MG): 0,589 Anápolis (GO): 0,585 São Vicente (SP): 0,583 Boa Vista (RR): 0,582 Caucaia (CE): 0,581 Cotia (SP): 0,581 Recife (PE): 0,579 João Pessoa (PB): 0,577 Itaquaquecetuba (SP): 0,577 Vitória da Conquista (BA): 0,576 Pelotas (RS): 0,575 Caruaru (PE): 0,573 Canoas (RS): 0,570 Guarujá (SP): 0,568 Carapicuíba (SP): 0,563 Natal (RN): 0,562 Teresina (PI): 0,561 Aracaju (SE): 0,560 Aparecida de Goiânia (GO): 0,553 Juazeiro do Norte (CE): 0,552 Salvador (BA): 0,545 Cariacica (ES): 0,541 Paulista (PE): 0,536 São Luís (MA): 0,530 Campos dos Goytacazes (RJ): 0,527 Olinda (PE): 0,526 Várzea Grande (MT): 0,521 Manaus (AM): 0,518 Camaçari (BA): 0,511 Feira de Santana (BA): 0,504 Ananindeua (PA): 0,498 Rio Branco (AC): 0,497 Jaboatão dos Guararapes (PE): 0,494 Belém (PA): 0,493 São Gonçalo (RJ): 0,492 Maceió (AL): 0,489 Santarém (PA): 0,487 São João de Meriti (RJ): 0,486 Nova Iguaçu (RJ): 0,468 Porto Velho (RO): 0,464 Belford Roxo (RJ): 0,456 Duque de Caxias (RJ): 0,416 Macapá (AP): 0,403