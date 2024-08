Nova onda de calor que vai atingir o país pode ser a mais forte do ano Segundo previsão, várias regiões poderão registrar temperaturas 5°C acima da média a partir da próxima segunda-feira Cidades|Do R7 29/08/2024 - 15h53 (Atualizado em 29/08/2024 - 15h53 ) ‌



A temperatura volta a subir em São Paulo ENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.08.2024

Após recorde de frio em várias regiões, o país enfrentará uma nova onda de calor na próxima semana. Segundo a Climatempo, uma massa de ar quente e seco vai se estabelecer sobre o Brasil no começo de setembro, a partir da segunda-feira (2), com muitas localidades registrando temperaturas 5ºC acima da média.

Na capital paulista, a temperatura deve variar na próxima segunda-feira entre a mínima de 17ºC e máxima de 31°C e, em Cuiabá, entre 24°C e 40°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

“As ondas de calor nesta época do ano e no mês de setembro são comuns em grande parte do Brasil, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste, mas nos últimos anos elas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas também”, afirma a Climatempo.

O período de atuação da onda de calor deve ser maior, e é possível que, em algumas áreas, a alta temperatura ainda persista até meados da segunda quinzena do mês.

A reta final do inverno vai ser marcada por muito calor no país, explica a Climatempo, o que não é atípico. A primavera começa oficialmente no dia 22 de setembro de 2024 e se estende até o sábado, 21 de dezembro de 2024.

“Esta pode ser a onda de calor mais forte que as duas primeiras que tivemos no começo do ano de 2024 (em março/abril e maio), em termo de duração e de temperaturas, os limiares podem extrapolar em muitas cidades, principalmente do interior do país.”