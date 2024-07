Número de feminicídios atinge recorde histórico, com 1.467 mortes em 2023 As várias formas de violência atingiram mais de 1,2 milhão de mulheres no ano passado, segundo o levantamento Cidades|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 18/07/2024 - 11h48 (Atualizado em 18/07/2024 - 11h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Número de feminicídios atinge recorde Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

Dados divulgados nesta quinta-feira (18) pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), revelam que o número de feminicídios subiu 0,8% em relação ao ano anterior, totalizando 1.467 mulheres mortas por razões de gênero. Este é o maior número registrado desde a promulgação da lei que determina o crime, em 2015.

Além disso, houve aumentos nas taxas de registros de agressões em contexto de violência doméstica (9,8%), ameaças (16,5%), perseguição/stalking (34,5%), violência psicológica (33,8%) e estupro (6,5%). As mulheres sofreram 9,2% mais tentativas de homicídio em 2023 em comparação com 2022, com 8.372 casos registrados. As tentativas de feminicídio aumentaram 7,1% em 2023 em relação ao ano anterior, com 2.797 mulheres quase perdendo a vida.

As várias formas de violência atingiram mais de 1,2 milhão de mulheres no ano passado, segundo o levantamento. A única exceção ao crescimento, em comparação com os dados de 2022, foi o crime de homicídio, que caiu 0,1%, correspondendo a quatro casos a menos. O documento sugere que o aumento dos feminicídios, mesmo com a queda nos homicídios, pode estar relacionado à forma como as ocorrências são registradas ao longo dos anos.

Os dados são baseados em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da área de segurança pública.

Publicidade

Aumento de feminicídios

Os casos de feminicídios, definidos pela lei como o assassinato de uma mulher devido ao seu gênero, foram 1.457 em 2023, um aumento de 0,8% em relação ao ano anterior. De todos os assassinatos registrados, 90% foram cometidos por homens.

Os dados compilados permitem traçar um perfil das mulheres brasileiras mais afetadas por feminicídios:

63,6% são negras;

71,1% têm idade entre 18 e 44 anos;

64,3% das vítimas foram mortas na própria residência.

O feminicídio é um crime majoritariamente cometido por homens que têm algum tipo de relacionamento ou proximidade com a vítima: