Número de mortes em decorrência das chuvas no RS chega a 148

RS está na terceira semana de crise devido às chuvas (Ricardo Stuckert/Presidência da República - 05.05.2024)

O número de pessoas mortas desde o início das chuvas que devastaram boa parte do Rio Grande do Sul chegou a 148 nesta terça-feira (14) — um óbito a mais do que ontem —, segundo boletim da Defesa Civil atualizado ao meio-dia. Há também 124 desaparecidos e 806 feridos.

Mais de 615 mil pessoas estão fora de casa, das quais 76,8 mil permaneciam em abrigos nesta terça-feira.

As chuvas no Rio Grande do Sul começaram na última semana de abril e continuam a causar estragos. O governo afirma que 446 das 497 cidades gaúchas foram afetadas. Estima-se também que 2,1 milhão de residentes no estado tenham sido prejudicados de alguma forma pela tragédia climática.

Embora as precipitações tenham dado uma trégua hoje, os níveis dos rios Gravataí, dos Sinos, Caí, Jacuí, Taquari, Uruguai, bem como do lago Guaíba e da lagoa dos Patos continuam elevados e são objeto de preocupação.

O Guaíba atingiu a marca de 5,22 m às 11h, e há previsão de que possa chegar a 5,40 m, superando a marca histórica do último dia 6 de maio. Com este cenário, bairros de Porto Alegre continuam em alerta de alagamento, enquanto outros permanecem embaixo d’água há mais de duas semanas.

