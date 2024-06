Onda de frio derruba a temperatura e pode registrar recorde; veja a previsão

Alto contraste

Frio chega com força no Rio Grande do Sul EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.06.2024

O mês de junho termina neste domingo (30) com frio intenso e previsão de recorde de queda de temperatura. Uma frente fria, associada a ciclone extratropical e a uma massa de ar frio de origem polar, mudou o tempo em vários estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em São Paulo, que teve máxima de 26ºC no sábado, neste domingo a temperatura não deve passar dos 16ºC e, a mínima, de 11°C.

Segundo a Climatempo, as mínimas e máximas vão despencar. “Podemos bater recorde, tanto de menor temperatura mínima, quanto de menor temperatura máxima neste dia e o recorde pode ser superado na segunda-feira, 1° de julho, com previsão de 10 °C de mínima e 15 °C de máxima”, afirma Stefanie Tozzo, da Climatempo.

A segunda-feira (1º) ainda deve começar gelada e úmida, com chuviscos e termômetros em torno dos 10°C entre a madrugada e o início da manhã. No decorrer do dia o tempo melhora, mas o céu permanece com muita nebulosidade.

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que junho acumulou apenas 0,5mm até o momento, o que corresponde a 1% dos 49,5mm esperados para o mês, sendo que o último registro de chuva significativa ocorreu no dia 27 de maio com 27,8mm.

Recordes de menor temperatura do ano devem ser registrados em amplas áreas do Sul e também em capitais do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.

Confira os recordes atuais e a previsão para os próximos dias:

Porto Alegre: 6,7°C - 16/5 - previsão de 3°C em 30/6

Florianópolis: 7,9°C - 30/5 - previsão de 7°C em 30/6

Curitiba: 5,1°C - 30/5 - previsão de 2°C em 30/6

São Paulo: 10,4°C - 29/5 - previsão 10°C em 1/7

Rio de Janeiro: 12,8°C - 21/6 - previsão de 15°C e 1/7 e 2/7 (não deve bater)

Belo Horizonte: 14,8°C - 01/6 - previsão de 14°C em 2/7

Vitória: 19,3°C - 12/6 - previsão de 18°C em 1/7 e 2/7

Campo Grande: 8,9°C - 30/5 - previsão de 13°C em 30/6 e 2/7 (não deve bater)

Cuiabá: 12,8°C - 29/5 - previsão de 16°C em 1/7 (não deve bater)

Goiânia: 14,2°C - 19/6 - previsão de 14°C em 30/6 (não deve bater)

Brasília:11,6°C - 17/6 - previsão de 13°C em 30/6 (não deve bater)

Porto Velho: 16,6°C - 29/5 - previsão de 19°C em 2/7 (não deve bater)

Rio Branco: 13,1°C 29/5 - previsão de 16°C em 1/7 (não deve bater)

Fonte: Climatempo