Operação da PF apreende submetralhadora, 316 balas e carro blindado em Recife Principal alvo é apontado como líder de organização criminosa, que estava foragido desde janeiro Cidades|Do R7 e Do R7, em Brasília 04/11/2024 - 11h20 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h07 )

Armas foram encontradas com alvo da operação Divulgação/Polícia Federal - 4.11.2024

A Polícia Federal apreendeu uma submetralhadora, balas, carregadores de armas, um carro blindado e aparelhos celulares. O material foi encontrado com um homem apontado como líder de uma organização criminosa que atua no estado de Pernambuco, especialmente nos municípios de Rio Formoso e Tamandaré.

O suspeito estava foragido desde janeiro deste ano e foi localizado após um trabalho de inteligência da FICCO (PE) (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado).

Para a PF, o grupo atua no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro, buscando expandir a área de atuação para a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Os indícios mostram que a suposta liderança estava em contato com facções que atuam em outras unidades da federação.

Armas e munições foram apreendidas e encaminhadas para instalações da Polícia Federal Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

A prisão ocorreu na quinta-feira (31) na zona rural do município de Glória do Goitá (PE). A corporação apreendeu os seguintes itens:

Uma submetralhadora calibre .40;

Uma pistola 9 mm;

316 munições;

10 carregadores de armas de calibres variados;

Documento de identidade falsa;

Carro blindado;

Placas balísticas;

Aparelhos celulares;

Drogas e balança de precisão.

O principal alvo, que não teve o nome divulgado, foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima Divulgação/Polícia Federal - 4.11.2024

O alvo, que não teve o nome divulgado, passou pela audiência de custódia, e sua prisão foi convertida em preventiva. Além disso, o juiz determinou que ele fosse transferido para um presídio de segurança máxima. “Os trabalhos de investigação prosseguem, inclusive para esclarecer eventos criminosos ocorridos durante o período em que o preso permaneceu foragido e que podem ter relação com ele”, afirmou a corporação.