Operação mira policiais militares suspeitos de integrar grupo de extermínio na Bahia Para os investigadores, os alvos teriam alterado a cena do crime para simular um confronto com a vítima Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 06/12/2024 - 09h13 (Atualizado em 06/12/2024 - 09h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais apreenderam armas e simulacro Reprodução/MPBA - 6.12.2024

O MPBA (Ministério Público da Bahia) realizou buscas nesta sexta-feira (6) em endereços ligados a cinco policiais militares suspeitos de integrarem um grupo de extermínio. As investigações apontaram indícios de uma “execução sumária” durante as prisões de Breno Murilo da Cruz Dantas e Ítalo Mendes da Silva, em setembro de 2021. Durante as buscas, foram apreendidos simulacro de armas, armas, munições, celulares e materiais eletrônicos. A operação contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.

Segundo o MPBA, três policiais são investigados pela participação ativa nos homicídios, além de alterações na cena do crime para simular um suposto confronto. Já os outros dois homens aparecem, em conjunto com os três primeiros, em diversas outras mortes ocorridas na região em circunstâncias semelhantes.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Operação mira policiais militares suspeitos de extermínio e fraude na Bahia

Os mandados, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Nova Soure, foram cumpridos nos municípios de Cipó, Crisópolis, Paripiranga, Rio Real, Ribeira do Pombal e Serrinha, na Bahia, além de Simão Dias, em Sergipe.

Crime

O grupo foi indicado para cumprir um mandado de prisão em aberto contra Breno Dantas. Ele e a outra vítima foram encontrados em uma residência no município de Nova Soure. Segundo o primeiro registro, teriam morrido após um confronto e resistência à intervenção policial. Esse fato é contestado pelos indícios encontrados pelo MPBA.