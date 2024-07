Pai baleado após abrir fogo por filha perder concurso de beleza morre dos ferimentos Sebastião dos Reis Francisco xingou os jurados e começou tiroteio depois de filha ficar em 4º lugar Cidades|Tâmara Monteiro, da RECORD, no Pará e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 29/07/2024 - 16h02 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h17 ) ‌



Confusão aconteceu na noite de sábado Reprodução/RECORD - Arquivo

O pecuarista Sebastião dos Reis Francisco que começou um tiroteio no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde de domingo (28). O homem abriu fogo por não aceitar que a própria filha ficasse na 4ª colocação no evento Rainha de Rodeio.

Depois do anúncio do pódio, Sebastião iniciou uma confusão ao xingar jurados e entrar em confronto com a Polícia Militar, trocando tiros dentro do salão de festas, sendo baleado no abdômen.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão no evento. Após a entrega da premiação às vencedoras do concurso, o pai de uma das candidatas inicia o tumulto. Durante a tentativa da Polícia Militar de conter o homem, ocorre uma troca de tiros. Os participantes do evento, assustados, correm para fora ou se deitam no chão. É possível ouvir pelo menos nove disparos.

A organização repudiou o episódio, afirmando que “sempre se comprometeu com um processo justo, ético e transparente, de modo que qualquer uma das candidatas pudesse conquistar a vitória através de seu próprio mérito”. Completou, ainda, que as fichas de votação originais do concurso estarão disponíveis para conferência do resultado.

O Corpo de Bombeiros afirma que o corpo de Sebastião foi velado na madrugada desta segunda-feira (29), no barracão da comunidade Rainha da Paz, em Castelo dos Sonhos.