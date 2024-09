PF aponta envolvimento de 17 pessoas em assalto no aeroporto de Caxias do Sul (RS) As penas máximas para os crimes indicados, se somadas, chegam a 97 anos de prisão; conclusão foi divulgada nesta segunda-feira Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 02/09/2024 - 09h54 (Atualizado em 02/09/2024 - 10h17 ) ‌



Assalto aconteceu na noite do dia 19 de junho Reprodução/Record/Arquivo

A Polícia Federal concluiu o inquérito que apurou o assalto à aeronave pagadora no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul (RS). O crime ocorreu em junho deste ano, quando cerca de dez homens invadiram o local com uniformes da corporação para roubar um carro-forte. Além disso, os assaltantes usaram carros adesivados com os símbolos da PF. Ao todo, 17 pessoas foram indiciadas, e dois suspeitos morreram em confronto com policiais. As penas máximas para os crimes indicados, se somadas, chegam a 97 anos de prisão.

Segundo o inquérito, os indivíduos ligados a facções de São Paulo chegaram ao Rio Grande do Sul dias antes do crime e contaram com o apoio de parceiros locais para a execução da ação. O plano foi dividido em quatro etapas: planejamento, execução, fuga e exfiltração, que no jargão militar significa a operação de retirada da equipe.

O planejamento incluiu a compra e transporte de fuzis, pistolas, armas de guerra, munições e explosivos. Além disso, a equipe responsável pela ação contou com roupas táticas, placas falsas, plotagem de carros e radiocomunicadores.

Os crimes revelados na operação são:

‌



Latrocínio;

Falsificação de símbolo;

Explosão;

Falsificação de identidade;

Adulteração veicular;

Usurpação de função pública;

Posse de arma de uso restrito;

Lavagem de dinheiro;

Organização criminosa com arma de fogo;

Embaraço à investigação de organização criminosa.

A operação foi chamada de Elísios, em homenagem ao sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Sul que faleceu durante o assalto ao aeroporto. “Campos Elísios” é uma referência da mitologia grega ao lugar onde os homens virtuosos repousam dignamente após a morte.

Ao todo, a ação resultou na prisão preventiva de 12 suspeitos, na emissão de prisões temporárias, no cumprimento de 12 mandados de busca e na apreensão de 26 veículos. A PF ainda representou à Justiça Federal pelo sequestro de 19 contas bancárias e quatro imóveis.