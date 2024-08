PF apreende R$ 900 mil em operação contra tráfico de drogas e armas no MS Operação cumpriu dois mandados de prisão e resultou no bloqueio de seis imóveis, 25 veículos e 13 contas bancárias Cidades|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 28/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h06 ) ‌



Grupo teve contas bancárias e imóveis bloqueados Divulgação/PF 28/08/24

A Polícia Federal desarticulou nesta quarta-feira (28) uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e de armas no Mato Grosso do Sul. Durante as buscas nos municípios de Campo Grande, Anastácio e Corumbá foram apreendidos R$ 900 mil em espécie, além do bloqueio de seis imóveis, sendo duas fazendas, 25 veículos e 13 contas bancárias. Ao todo, a operação cumpriu dois mandados de prisão temporária e onze de busca e apreensão e reuniu 60 policiais federais, integrantes do Grupo de Pronta Intervenção.

De acordo com a polícia, o grupo era liderado por um condenado por tráfico de drogas e utilizava áreas alagadas e de difícil acesso do Pantanal sul-mato-grossesnse para o transporte dos itens ilícitos. Durante a investigação, os agentes também apreenderam uma tonelada de cocaína.

*Sob supervisão de Bruna Lima