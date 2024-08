PF apura supostos desvios na compra de cestas básicas em TO durante a pandemia de Covid-19 Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em Tocantins, além de outras medidas cautelares. Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 08h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 08h14 ) ‌



Alimentos seriam entregues durante a pandemia de Covid Vinicius de Melo/Agência Brasília/Arquivo

A Polícia Federal deflagrou a operação Fames-19, que visa apurar um suposto esquema de desvio de recursos públicos durante a pandemia da Covid-19. O montante deveria ter sido investido na compra de cestas básicas, mas os investigadores acreditam que as empresas contratadas entregavam apenas parte do acordado. Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em Tocantins, além de outras medidas cautelares. O R7 entrou em contato com o governo estadual e agura resposta.

Os inquéritos tramitam sob sigilo no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e indicam a presença de “fortes indícios da existência de um esquema montado entre os anos de 2020 e 2021″. “[O suposto esquema] consistia na contratação de grupos de empresas previamente selecionadas para o fornecimento de cestas básicas, as quais recebiam a totalidade do valor contratado, porém entregavam apenas parte do quantitativo acordado”, diz a PF.

O nome da operação faz referência à insegurança alimentar enfrentada durante a pandemia. “Fames” significa fome em latim, e “19″ faz alusão ao período pandêmico.

Denúncias

A Polícia Federal disponibiliza o e-mail delecor.drcor.srto@pf.gov.br e o número (63) 3236-5422 para o recebimento de denúncias e outras informações referentes aos fatos, além do serviço de plantão na própria Superintendência Regional no Tocantins.