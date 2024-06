PF e Receita Federal bloqueiam R$ 400 milhões de grupo suspeito de importações ilegais

Alto contraste

Mandados foram cumpridos em quatro estados (Divulgação/PF)

A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagraram uma operação para desarticular uma organização especializada em importações ilegais de mercadorias estrangeiras sem o devido procedimento legal, como a inspeção técnica e pagamento de impostos. Conforme as investigações, o grupo atuava desde 2014, e trazia os produtos pela fronteira com o Paraguai. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão e 53 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 400 milhões de contas movimentadas pelo grupo criminoso.

A operação contou com a participação de aproximadamente 230 policiais federais e 34 auditores-fiscais da Receita Federal. Os mandados foram cumpridos em cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Curitiba, e preveem o sequestro, bloqueio e apreensão de bens imóveis, veículos, dinheiro em espécie, obras de arte, joias, criptoativos e outros itens de luxo ou de alto valor encontrados.

Entenda o caso

As investigações começaram em 2020 e atestaram que o principal produto contrabandeados eram eletrônicos. Com a evolução do esquema, as autoridades passaram a desconfiar da intensa movimentação financeira do grupo, com o uso de empresas laranjas.

Outro ponto que chamou a atenção dos policiais e auditores da Receita foi a movimentação de criptomoedas para adquirir produtos diretamente de fornecedores nos Estados Unidos, China, Hong King. Todas as remessas do material eram enviadas para o Paraguai, para cruzarem a fronteira brasileira.

O pagamento dos pacotes era realizada por uma “complexa rede de empresas nacionais e no exterior (offshore)”, caracterizou os investigadores. Outro braço do grupo contava com uma rede de agentes públicos, ativos e inativos, incluindo membros da segurança pública. “Assim, as medidas estão sendo cumpridas com apoio das corregedorias da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Penal do estado do Paraná”, explicou a PF.