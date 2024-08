PF encontra dinheiro, Rolex e joias em operação sobre suspeita de corrupção no TJ do Maranhão Agentes localizaram dólares, euros e reais em espécie durante buscas; valor total da apreensão não foi divulgado Cidades|Rafaela Soares, do R7, e Natália Martins, da Record, em Brasília 14/08/2024 - 09h35 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h16 ) ‌



Itens foram apreendidos nesta quarta-feira Divulgação/Polícia Federal - 14.8.2024

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) uma operação para apurar a existência de uma suposta organização criminosa que atuava dentro do TJMA (Tribunal de Justiça do Maranhão). Os agentes investigam possíveis práticas de corrupção e lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento de 55 mandados de busca e apreensão, os policiais localizaram joias, carros, relógios de luxo — incluindo um Rolex — e notas em dólares, euros e reais. Os valores e quantidade de bens apreendidos não foram informados. O TJMA esclarece que está colaborando com as investigações (veja a nota completa abaixo).

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) uma operação que visa apurar a existência de uma suposta organização criminosa que atuava dentro do TJMA (Tribunal de Justiça do Maranhão)

As determinações foram expedidas pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), que também autorizou outras medidas cautelares, como o afastamento de cargos públicos, sequestro e indisponibilidade de bens e o uso de tornozeleira eletrônica.

Veja o balanço parcial:

Mandados de Busca e Apreensão

Maranhão: 53

53

Rio de Janeiro: 1

1

Pará: 1

1 Sequestro e indisponibilidade de bens

Monitoramento eletrônico

Proibição de acesso ou frequência no TJMA

Afastamento dos cargos

Proibição de contato entre os investigados

Segundo as investigações, a organização criminosa é suspeita de manipular processos do Tribunal de Justiça do Maranhão com o intuito de obter vantagens financeiras. São investigados os crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O que dizem os envolvidos

Os alvos da operação não foram divulgados, mas o TJMA confirmou que algumas determinações foram cumpridas na sede da Corte.

Veja a nota completa:

“O Tribunal de Justiça do Maranhão comunica que tem colaborado com a ‘Operação 18 Minutos’, realizada pela Polícia Federal, cumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na manhã desta quarta-feira (14/08), em algumas unidades do prédio-sede do TJMA e do Fórum de São Luís.

Com fundamento nos princípios da transparência e da governança, o TJMA atende à determinação do STJ, que expediu mandados de busca e apreensão para a realização da operação pela PF.”