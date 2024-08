PF encontra mais de 1.700 produtos contrabandeados no meio de mata no Paraná Segundo a corporação, foram localizados cigarros eletrônicos, notebooks e celulares Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 10h52 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h08 ) ‌



Caixas foram encontradas no meio da vegetação Divulgação/Polícia Federal - 22.8.2024

A Polícia Federal localizou, durante uma operação nesta quinta-feira (22), mais de 1.700 produtos contrabandeados do Paraguai no meio de uma mata em Guaíra (PR). O flagrante ocorreu após os policiais visualizarem uma movimentação suspeita em um porto clandestino no Rio Paraná. Entre as mercadorias apreendidas estão cigarros eletrônicos, notebooks e celulares (veja lista completa).

Entre os produtos, estão cigarros eletrônicos e notebooks Divulgação/Polícia Federal - 22.8.2024

Os agentes realizaram buscas nas proximidades, mas ninguém foi localizado. Toda a mercadoria apreendida foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal da cidade para as providências cabíveis.

Veja a lista do que foi apreendido:

Cigarros eletrônicos: 1.500 unidades

Celulares: 200 unidades

Notebooks: 6 unidades

Caixas de cigarros: 4 unidades

Mercadorias foram apreendidas Divulgação/Polícia Federal - 22.8.2024

Contrabando

O Código Penal define o crime de contrabando como o ato de importar ou exportar mercadoria proibida, ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de impostos devidos pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. A pena pode variar de um a quatro anos de prisão.