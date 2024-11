PF faz buscas em três estados e bloqueia R$ 100 milhões do tráfico internacional de drogas Investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 15/10/2024 - 10h16 (Atualizado em 15/10/2024 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ações de hoje fazem parte da Operação Helix Divulgação/Polícia Federal/Arquivo

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (15), nove mandados de prisão e um de prisão preventiva contra um grupo suspeito de comprar drogas no exterior e introduzir as mercadorias no mercado paralelo nacional. Os policiais atuam nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e no Distrito Federal. Além disso, a Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 100 milhões.

Segundo a corporação, esta é a segunda fase da operação Helix, deflagrada em maio de 2023, e foi necessária para um “aprofundamento das apurações” contra investigados envolvidos no transporte de 453 kg de drogas em um helicóptero, apreendido em 18 de março de 2023, na cidade de Buri (SP).

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.