PF faz operação contra servidores suspeitos de fraude e desvio de R$ 73 milhões do INSS

Grupo é suspeito de desviar R$ 73 milhões do INSS Divulgação/ PF

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (3), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada na fraude de concessão de benefícios de aposentadoria por idade rural e salário maternidade rural, a partir da falsificação e o uso de documentos públicos. É estimado que o grupo, também formado por servidores públicos, tenha causado um prejuízo de R$ 73 milhões ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Na operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal da capital piauiense, nos municípios de Teresina (PI), Piripiri (PI) e Codó (MA). Segundo a polícia, a investigação começou a partir da análise de um material coletado em uma operação, feita em 2021, em que um ex-servidor e quatro servidores do INSS foram identificados como integrantes de uma organização criminosa.

A partir de documentos falsos, requerimentos de benefícios eram instruídos e direcionados indevidamente para servidores suspeitos de integrar o grupo criminoso, e que concediam os benefícios mediante fraude.

Com as investigações, foram identificados 176 benefícios de aposentadoria por idade rural e salário maternidade rural com indícios de fraude. Ainda de acordo com a PF, a operação policial ocorre no âmbito da Força Tarefa Previdenciária no Estado do Piauí, integrada pela Polícia Federal e pela Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social.

A Justiça Federal determinou o bloqueio das contas dos investigados, a suspensão da função pública para os servidores públicos envolvidos e a imediata revisão administrativa dos 176 benefícios fraudados.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa, corrupção passiva, além de outros que possam ser identificados ao logo do processo investigatório.