PF faz operação contra suspeita de corrupção no Poder Judiciário do Tocantins Os agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e 60 mandados de busca e apreensão em quatro estados e no DF Cidades|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 23/08/2024 - 08h17 (Atualizado em 23/08/2024 - 08h17 ) ‌



Os agentes da PF cumprem dois mandados de prisão preventiva Divulgação/PF/Arquivo

A PF (Polícia Federal) realiza, nesta sexta-feira (23), a operação Máximus, para apurar crimes de corrupção ativa, exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e organização criminosa no Poder Judiciário do estado do Tocantins. Os agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e 60 mandados de busca e apreensão em Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

De acordo com comunicado da PF, foram ainda determinadas medidas cautelares diversas da prisão, como o afastamento de cargo público, o sequestro e a indisponibilidade de bens, direitos e valores dos envolvidos.

“As investigações apuram suposta negociação para compra e venda de decisões e atos jurisdicionais, bem como condutas que visam lavar o dinheiro oriundo da prática criminosa investigada”, diz a PF.

O nome da operação, segundo a corporação, é uma referência ao personagem do filme Gladiador, que lutou contra a corrupção na cúpula do poder no Império Romano.