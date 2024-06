PF prende dois passageiros que tentavam embarcar com drogas no aeroporto de Guarulhos (SP) Homens, que não tiveram as identidades divulgadas, viajariam para a Europa e África

Alto contraste

A+

A-

PF utilizou tecnologia e cães para localizar as drogas (Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal prendeu dois homens que tentavam embarcar com drogas na bagagem rumo à Europa e o continente africano, no aeroporto de Guarulhos (SP). Os flagrantes aconteceram em ações separadas, que contaram com o auxílio de um cão farejador e scanners corporais. De acordo com a polícia, a dupla foi levada à Justiça Federal e podem ser indiciados por tráfico interestadual de drogas.

No primeiro caso, os policiais descobriram que o suspeito levava objetos no formado de cápsulas sob a roupa. Os agentes realizaram uma busca pessoas e encontraram 130 recipientes com mais de 1kg de cocaína. Segundo a PF, o homem pretendia embarcar para a França.

Publicidade 1 / 3 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share

O outro caso aconteceu na fiscalização de bagagens fora do padrão, com o auxílio do aparelho de raio-x. O homem, que é da Nigéria, tinha visto permanente no Brasil e levava 9kg de cocaína dentro de nove mochilas. As bagagens ganharam um fundo falso para esconder as drogas.