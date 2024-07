PF prende ex-vereador de Ilhéus (BA) condenado a sete anos de prisão por estupro de vulnerável

Cidades |Do R7, em Brasília

Caso aconteceu em 2007 Divulgação/Polícia Federal

O ex-vereador de Ilhéus (BA) Gilmar Chaves Sodré foi preso nesta segunda-feira (8) por estupro de vulnerável de uma adolescente de 13 anos, em 2016. Sodré era considerado foragido, e a ordem de prisão foi autorizada pela Vara de Execuções Penais de Itabuna (BA). Ele foi conduzido à Polícia Federal e, posteriormente, foi encaminhado ao presídio de Itabuna. A prisão foi feita pela equipe da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) de Ilhéus. O grupo é formado pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

O R7 tenta contato com a defesa, e o espaço permanece aberto.

Segundo as informações do Ministério Público da Bahia, a vítima relatou que, em outubro de 2007, foi induzida a encontrar o vereador em um motel e manter relação sexual com ele, em um encontro intermediado pela tia.

O julgamento aconteceu em 2016 e, a relatora do caso, desembargadora Rita de Cássia Machado Nunes, afirmou que a “a prova da materialidade está positivada no laudo pericial, que aponta o desvirginamento da menor, e a autoria é induvidosa, posto que as declarações da vítima e de sua tia conduzem à conclusão que o acusado, inequivocamente, abusou sexualmente da primeira”.

A magistrada também considerou o depoimento da vítima de “enorme valor probatório em análise com os demais elementos constantes nos autos”, já que, pontuou a magistrada, crimes contra a dignidade sexual são praticados de forma clandestina.