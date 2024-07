PF prende homem que extorquia adolescente do Piauí para receber fotos e vídeos íntimos O suspeito, que não teve a identidade divulgada, ameaçava divulgar as fotos íntimas que estavam em sua posse

Homem foi preso em flagrante nesta quarta Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (3) um homem acusado de extorquir uma adolescente para receber fotos e vídeos íntimos, em Teresina (PI). Segundo as investigações, o suspeito ameaçava divulgar os materiais que já estavam no seu computador, caso os novos arquivos não fossem enviados. Além da prisão, os agentes realizam buscas no endereço do homem, que não teve sua identidade revelada. As ações foram autorizadas pela 3ª Vara Criminal Federal do Piauí.

Os policiais encontraram evidências que o investigado armazenou e produziu vídeos e imagens de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil da vítima. Ele poderá responder pelos crimes de armazenamento e produção de material de violência sexual vitimando crianças ou adolescentes, bem como estupro de vulnerável.

A corporação explica que essa prática é conhecida por “sextortion” ou “sextorsão”, que é a ameaça de se divulgar imagens íntimas para forçar alguém a fazer algo, ou por vingança ou humilhação. “É uma forma de violência grave, que pode levar a consequências extremas”, ressaltou a PF em comunicado.

“A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes”, completa.