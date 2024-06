PF prende suspeitos e bloqueia R$ 50 milhões de organizações suspeitas de contrabando

Alto contraste

Justiça autorizou bloqueio de R$ 50 milhões (Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) uma operação para desarticular organizações suspeitas de contrabando de cigarros e produtos eletrônicos, além de lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, as irregularidades eram cometidas por uma “sofisticada rede de logística”, e o esquema era centrado na cidade de Abaetetuba (PA). Os agentes contaram com o apoio de funcionários da Receita Federal, e cumpriram quatro mandados de prisão, além de apreenderem carros, dinheiro, embarcações, documentos e aparelhos eletrônicos. Além disso, a Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 50 milhões em contas bancárias dos investigados.

As investigações mostraram que as cargas vinham de três regiões: Paraguai, EUA e Leste Europeu. De acordo com a PF, as rotas eram espalhadas conforme a origem do produto: no país vizinho, o esquema incluía paradas em portos do Uruguai e até no Suriname. Caso dos cigarros viesse do continente europeu ou norte-americano, a rota contava com paradas em países do Caribe, como Barbados, Trinidad e Tobago, Antígua e Barbuda e Granada, antes de chegarem ao Brasil.

Outro ponto que tornava o esquema criminoso mais sofisticado era o meio de comunicação, que conseguia evitar o pagamento de impostos e garantia que as embarcações não fossem flagradas pelos fiscais. “A atividade clandestina ainda representa um sério risco à saúde pública, devido à natureza das mercadorias introduzidas no mercado nacional sem a devida fiscalização”, alertou PF.

Os suspeitos podem ser indiciados por contrabando, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, entre outros. “As investigações continuam. Outras prisões não estão descartadas e as diligências continuam”, explica a corporação.