Polícia apura se casal morto em incêndio em GO tentou salvar bebê ao cair de apartamento Testemunhas tinham relatado que família se jogou para fugir das chamas, mas informação não foi confirmada oficialmente Cidades|Do R7 28/08/2024 - 20h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 20h07 ) ‌



Incêndio atinge apartamento em Valparaíso Divulgação/CBGO - 27.08.2024

A Polícia Civil de Goiás vai investigar se o casal que morreu na terça-feira (27) ao cair do apartamento que pegou fogo em um prédio residencial em Valparaíso de Goiás (GO) despencou do imóvel ao tentar salvar o bebê. Nesta quarta-feira (28), o síndico do local disse que a queda aconteceu depois de o bebê cair dos braços da mãe, que tentou alcançá-lo se projetando para fora da janela. O pai teria tentado segurar a mulher, mas todos caíram. A família morava no sétimo andar. Testemunhas da tragédia tinham dito que a família se jogou do apartamento para fugir das chamas, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Civil.

“Quando fazemos análise para determinar se ocorreu suicídio, homicídio ou queda acidental, um dos parâmetros usados é o deslocamento da vítima em relação ao ponto onde caiu. As vítimas estavam muito próximas da janela do prédio, o que indica ter sido um acidente”, disse o delegado da Polícia Científica de Goiás Fernando Lerbach em entrevista coletiva à imprensa.

“O que aconteceu, e a imagem prova isso, é que eles tentaram se projetar [para fora da janela] para tentar respirar um ar limpo enquanto os bombeiros estavam tentando salvar. A imagem mostra que o bebê escapa da mão da mãe, a mãe tenta buscar o bebê, o pai tenta buscar a mãe, e os três são projetados para fora do quarto do apartamento. Então, não houve o suicídio. Não houve o se jogar no desespero. É óbvio que a situação ali devia ser desesperadora pelo calor, mas foi mais um ato de mãe tentando salvar o seu pequeno, infelizmente que acabou nessa tragédia”, afirmou o síndico do condomínio, Anderson Oliveira.

Dentro do apartamento que pegou fogo, além do casal e do bebê que morreram, estavam a mãe da mulher e um profissional que trabalhava com impermeabilização de sofás. Os dois sofreram queimaduras devido ao incêndio e estão internados em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília.

A polícia vai apurar se o fogo iniciou devido ao serviço prestado pelo profissional ou se houve vazamento de gás. “Identificamos que houve, sim, uma explosão, mas ainda não é possível saber a causa. Pode ter, sim, ocorrido um vazamento, mas num primeiro momento não foi detectado”, disse Fernando Lerbach.